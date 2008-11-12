Звезду «Дома-2» могут выслать из России

В Интернете прошла новость о задержании звезды проекта "Дом-2" Руслана Проскурова, более известного в народе под прозвищем Рассел. Пишут, что он попал в милицию как нелегальный гастарбайтер - якобы срок действия его разрешения на работу в России недавно истек. Ему как незаконно находящемуся на территории России молдавскому гражданину настоятельно порекомендовали покинуть нашу страну. Если подобный арест повторится, скандальному и яркому участнику "Дома-2" грозит депортация. "Мы ничего об этом не знаем, - сообщили Дням.Ру в пресс-службе канала ТНТ. – Он ведь уже не участвует в проекте, поэтому мы Русланом сейчас не занимаемся и не следим, что с ним происходит. Это как после школы… Или если люди уходят или увольняются с одной работы, им же бывшие работодатели не помогают найти новую". Получается, что в "Доме-2" ты звезда, а за периметром – гастарбайтер. "Мы не следим за выбывшими. Только если вдруг появляется что-то подходящее и мы знаем, что человек может проявить инициативу, то можем пригласить его. Просто у нас других реалити-шоу нет", - развели руками в пресс-службе. К слову, сейчас на "любовной" стройке не покладая рук трудится немало иностранцев. Например, турецкий подданный Атылган Ясин, соотечественник Рассела Геннадий Джикия из Кишинева, украинка Мария Круглыхина из Одессы и многие-многие другие. Но у них точно проблем с документами нет. "Мы решаем все регистрационные вопросы действующих участников проекта", - заверили в пресс-службе. Выходит, молодых людей в "Доме-2" удерживает не только жажда построить любовь и насладиться пятью минутами славы, но и беззаботная жизнь, когда все проблемы за тебя решает кто-то другой. Оттого и возникает еще больше сомнений в искренности чувств ребят.