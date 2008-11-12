Салтыкову раздражает сын бывшего мужа

Рождение сына у Виктора Салтыкова вызвало у его бывшей супруги, известной певицы Ирины Салтыковой бурю негатива. В далеких 80-х про Ирину и Виктора Салтыковых говорили: "Идеальная пара". И кто бы тогда мог подумать, глядя на любящих звездных супругов, что в будущем они расстанутся отнюдь не интеллигентно. На днях звезда шоу "Ты Суперстар-2" Виктор Салтыков стал в третий раз отцом. У певца родился сын, которого Виктор со своей второй женой, по иронии судьбы тоже Ириной, назвали Святославом. Правда, бурные эмоции по поводу рождения ребенка Ирина Салтыкова с ними разделить не смогла. Много лет назад после развода с ним она во всеуслышание говорила: "Все, что не делается, к лучшему!" Видимо, сейчас певица уже не хочет блистать своей излюбленной фразой. "Ирина даже слышать об этом ничего не хочет, - заявил Игорь, директор певицы. – Она не хочет давать по этому поводу никаких комментариев". Виктор Салтыков, который так и не дождался поздравлений от экс-супруги, судя по всему, сильно не расстроился. "Я с Витей дружу 23 года и работаю с ним почти столько же. Поэтому Иру я знаю не хуже, чем Витю. И между нами, у нее в душе к Вите чувства еще не угасли. Поэтому она восприняла рождение малыша неадекватно. У нее это вызвало, скорее всего, ревность. Она по жизни страдает, как бы так корректно сказать, не совсем логичными поступками", - рассказал Дням.Ру Александр, директор Виктора Салтыкова. Окрыленный рождением сына счастливый папаша Салтыков уже засобирался на гастроли, как в старые добрые времена. "Завтра у нас концерт в Саратове, - продолжает рассказывать Александр. – И Виктор по-особому к ним готовится. Сегодня он первый раз гулял с сыном на свежем воздухе".