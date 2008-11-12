Анита Цой станет мамой

Настоящим шоком стали для певицы Аниты Цой предсказания одной из победительниц 4-го сезона шоу «Битвы экстрасенсов» Турсуной Закировой. Прорицательница из Таджикистана напророчила 37-летней певице Аните скорое материнство. У артистки уже есть взрослый сын - Сергей заканчивает школу, и обещаний братика от мамы в последнее время он не слышал. По словам ясновидящей, в скором будущем Анита забеременеет и родит еще одного ребенка, только на этот раз дочку. - Это будет девочка, такая здоровая, крепкая, - рассказала Турсуной. Такое неожиданное пророчество буквально на несколько минут выбило артистку из колеи... - Боже мой! У меня родится девочка? А когда? - с явным восхищением в голосе поинтересовалась певица. - На самом деле я очень мечтаю о дочке. Дело в том, что моему мужу предсказывали, до того как он на мне женился, что у него будет жена кореянка и певица. А еще что у нас родится девочка. Самое интересное, когда я забеременела, то 4 раза УЗИ показывало девочку, а родился мальчик. Те времена Анита помнит как сейчас. - Когда я приехала в роддом, мне сказали : «Кто вам сказал, что увас девочка? Да там мошонка больше головы, у вас парень!» И я родила мальчика, - говорит Цой. Кстати, Анита Цой - одна из немногих представительниц российского шо-бизнеса, кто успевает и карьерой заниматься, и в семье сохранять полную гармонию. - Для женщины самая большая карьера - это состояться в семье, что бы там ни говорили, - делится Цой. - Вы знаете, мне еще бабушка моя говорила: «Очень важно, когда на старости лет на столе лежат две ложки, а не одна».