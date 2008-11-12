Всех «солдат» будет тренировать Динамит

В новых сериях известного сериала, который идет на Новом канале, спортсмен и шоумен Владимир Турчинский сыграет роль спецназовца Прапорщик Боровой добросовестно подходит к выполнению любой поставленной перед ним задачи. Раз сказано – научить молодых и неопытных солдат защищать себя, значит, спецназовец будет гонять бойцов по тренировочной площадке до седьмого пота. А если нужно научить их обезоруживать вооруженного ножом преступника, Боровой заставит своих учеников тренироваться c настоящим холодным оружием, а не безопасными муляжами. Чтоб все – как в жизни…. Таков герой Владимир Турчинского. Интересно, насколько Динамиту близок этот образ? - Владимир, вам разрешают импровизировать во время съемок, или все реплики – строго по сценарию? - Конечно же, есть сценарист, но здесь настолько специфическая роль, что то, что говорил бы я в этой ситуации, совпадает с написанным в сценарии. - А вы сами в армии служили? - Да, после института физкультуры - в десанте, а срочную службу проходил в «связи». Я призывался уже мастером спорта по борьбе. Поэтому те трудности, с которыми обычно сталкиваются молодые бойцы, для меня таковыми не являлись. Как воспримут рядовые нового инструктора? Смотрите сериал «Солдаты» на Новом канале, по будням в 11.05 и 19.25