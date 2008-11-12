Жанна Фриске выйдет замуж на вилле Джорджа Клуни

Жанна Фриске, на минувшей неделе объявившая друзьям и коллегам по ледовому шоу о свадьбе, которая намечена на весну будущего года, уже выбрала место, где пройдет церемония. Оставив право выбора за собой, очаровательная невеста остановила свой выбор на итальянской вилле Джорджа Клуни. Фигурист Виталий Новиков отдал должное тонкому вкусу своей любимой. Как сообщили Daily Show знакомые певицы, Фриске уже начала потихонечку приглашать гостей в облюбованное ею местечко на озере Комо. Действительно райский уголок! Летом именно в этом романтическом месте Жанна с подругами отмечала свой день рождения. Знаменитая вилла «Олеандр», принадлежащая голливудскому актеру, располагается в одном из самых модных мест в Европе. Здесь ступала нога многих знаменитостей, падких до аристократических изысков и хорошего сервиса. Жанна решила, что она ничуть не хуже и может позволить себе роскошную свадьбу. Некоторые. Правда, считают, что певица очень уж поспешно собралась под венец. Как известно, роман Фриске и Новикова длится чуть больше двух месяцев. По свидетельству очевидцев, у них вспыхнула любовь с первого взгляда. Что касается Виталия, то это определенно так. Увидев Фриске, Виталий сразу признался, что он без ума от своей сексапильной партнерши по «Ледниковому периоду». Вряд ли стоит упрекать Жанну в опрометчивости. Стоит напомнить, что еще недавно, те, кто сегодня говорят о поспешности свадьбы, так же рьяно осуждали певицу в том, что она разбрасывается кавалерами и до сих пор не замужем. В конце концов, певица довольно искушенный человек в отношениях с мужчинами и за первого попавшегося вряд ли будет выскакивать замуж. Судя по всему, Фриске уверена, что наконец-то нашла своего человека.