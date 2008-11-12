«Денис Шаталин» станет главным хулиганом школы

Создатели «Ранеток» продолжают снимать новые серии. И планируют в скором времени ввести в сериал новых героев. По сюжету, школа, расположенная неподалеку от той, где учатся «Ранетки», закроется на ремонт. И главным героям придется потесниться, так как в их коридорах и классах появятся новые учителя и ученики. Чем закончится это объединение пока не понятно. Интересно, кого найдут главные герои в новичках - друзей или непримиримых врагов? Кстати, одного из новых учеников сыграет… Паша Сердюк, запомнившийся зрителям по роли Дениса Шаталина в ситкоме «Моя прекрасная няня». Причем в «Ранетках» юному актеру предстоит примерить на себя абсолютно противоположный образ. Если «домашний» мальчик Денис Шаталин закатывал глаза только при одном упоминании Суворовского училища, то нового героя Павла напугать не так-то просто: в «Ранетках» Сердюк сыграет главного хулигана школы! «Ранетки» на Новом канале, по будням в 20.20