Жизни Софии Ротару угрожает опасность

Легендарная певица София Ротару всю свою творческую карьеру страдает бронхиальной астмой. Причиной столь страшного недуга стали частые концерты на открытых площадках. В молодости певица давала по три-четыре концерта не щадя себя. После многочисленных обследований медики рекомендуют Софии ротару оставить сцену. Первый лечащий врач актрисы, профессор Владимир Навродский заявил: "Не понимаю, как София Михайловна с таким горлом могла вообще петь! Её хронический бронхит наложился на симптомы астмы. Горло и бронхи были сильно воспалены, и если бы певица промедлила с лечением, то её горло и голос ничем уже нельзя было бы спасти..." Но, самое страшное, что болезнь может угрожать жизни знаменитой певицы. Часто возникающие приступы удушья, могут привести к плачевным последствиям. Поэтому Софии Ротару нужен постоянный контроль врачей, сообщает газета "Жизнь". Toppop.ru надеется, что София Михайловна справится со всеми недугами и еще не раз поразит слушателя своим изысканным голосом.