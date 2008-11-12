Группа «Серебро» сняла клип с немецкой актрисой

На днях группа Serebro закончила съёмки клипа на совершенно новую песню "Скажи, не молчи". Главной героиней, кроме самих солисток, стала приглашённая немецкая актриса, давняя подруга продюсера группы Максима Фадеева - Ванесса Ригель. Яркая девушка с лирическим образом как нельзя лучше подошла для сценария клипа на очень грустную песню. - Это мой первый опыт съёмок в музыкальном видео, ещё и русской группы - рассказала Ванесса - Я играю девушку, которая рассталась с молодым человеком и очень тяжело это переживает. Нужно сказать, что сама песня на меня произвела очень сильное впечатление. Елена Темникова, Ольга Серябкина и Марина Лизоркина в новом видео предстанут в образе ангелов, которые следуют за героиней и поддерживают её. Режиссёром клипа, по уже сложившейся традиции, стал сам Максим Фадеев, который по его признанию не может доверить столь ответственное действо в руки других режиссеров и сам предпочитает работать над клипами трио Serebro. - Идея клипа очень проста, - прокомментировал Максим - когда человек чего-то очень сильно хочет и переживает, он превращается в ангела и таким образом становится свободным. В работе над клипом, хотелось чего-то нестандартного, поэтому он получился больше похожим на некое экспериментальное кино. А вообще работать с Serebro для меня всегда огромное удовольствие, девочки очень глубокие, нет наигранности ни в исполнении, ни в актёрской игре в клипах. Поэтому каждая минута совместной работы всегда приносит только радость.