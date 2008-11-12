Юле Ковальчук грозит арест за распространение наркотиков

Продюсеры проекта «Последний герой» угрожают Юлии Ковальчук вырезать кадры с её участием из-за пропаганды наркотиков звездой. Во время съемок обнаружилось, что среди вещей, которые разрешалось взять с собой на остров, певица привезла с собой защитного цвета топик. А на топике оказался невинный рисунок… листочек марихуаны. В течение всего пребывания на острове съемочная группа была так занята, что никто не обратил внимание на такие мелочи, как рисунок на одежде. Однако по приезду в Россию, просматривая получившийся материал, съемочная бригада заметила, что на груди Ковальчук красовалось запрещенное в стране растение. Только поступок певицы расценили, как скрытую рекламу наркотиков. Сейчас организаторы проекта размышляют над тем, стоит ли транслировать по телевидению кадры, в которых участвует певица. Но если продюсеры все же вырежут эпизоды с Юлией, как объяснить зрителям причину того, почему одного из участников никогда не показывают. Если же все оставить, как есть, то у Ковальчук могут возникнуть проблемы с уголовными органами, так как Административным кодексом предусмотрены штрафы за пропаганду наркотиков. К тому же, сам предмет с запрещенным изображением подлежит конфискации. А если это еще и скрытая пропаганда… Во время беседы с Юлией Ковальчук выяснилось, что эта майка оказалась в гардеробе певицы после проведенного ею отпуска в Голландии. - Голландия - страна свободных взглядов, и в этом я убедилась, - признается Юлия. - Там легально разрешено то, что во всех странах запрещено. Люди не спят до 4-5 часов утра, и на каждом шагу клубы. Все расслабляются как могут! Мне, как человеку, который не пьет, не курит и не употребляет запрещенные препараты, поначалу было неуютно. Но я получила удовольствие от прогулок, экскурсий и от красоты этого города.