Мадонна станет лицом Louis Vutton

Королева музыкального мира Мадонна (Madonna) отметит свой развод новой сделкой. Поп-звезда, которая недавно подала на развод с известным британским режиссером Гаем Ричи (Guy Ritchie), станет лицом легендарного модного бренда Louis Vutton. Отметим, что певица пойдет по стопам таких звезд, как Дженнифер Лопез (Jennifer Lopez), Скарлетт Йохансон (Scarlett Johansson) и Ума Турман (Uma Thurman), которые уже работали с французской модной компанией в качестве их представителей. По словам источников из мира моды, Мадонна возглавит весеннюю рекламную кампанию бренда и даже примет участие в создании новой коллекции. Фотографами рекламы станут знаменитые Мерт Алас (Mert Alas) и Маркус Пигготт (Marcus Piggott). Известно, что на прошлой неделе Мадонна встречалась с дизайнером Louis Vuitton Марком Якобсом (Marc Jacobs), чтобы обсудить предстоящее сотрудничество.