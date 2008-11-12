Мэрлин Мэнсон чуть не устроил шок рок для Барака Обамы

Мэрлину Мэнсону (Marilyn Manson) предлагали выступить на концерте в поддержку президентской кампании Барака Обамы (Barack Obama). Об этом стало известно из уст экс-подруги шок рокера Эван Рейчел Вуд (Evan Rachel Wood). В одном из последних интервью актриса сообщила, что когда Мэнсона попросили сыграть в поддержку Обамы, она посоветовала ему отказаться, поскольку исход выборов тогда еще был неясен. "Теперь, когда Обама стал президентом, - продолжала Вуд, - я бы хотела, чтобы Брайан (настоящее имя Мэнсона Brian Warner- прим.) выступил на инаугурации". Надеемся, шок рокер не захватит на шоу свою коллекцию африканских масок, сообщает Showbiz Media.