Анжелина Джоли и Брэд Питт хотят усыновить ребенка из Южной Америки

Многодетное семейство Джоли-Питт продолжает расти. Анжелина Джоли (Angelina Jolie) и Брэд Питт (Brad Pitt) решили усыновить ребенка из Южной Америки, сообщает Showbiz Media. Анжелина заявила, что пара будет готова принять в семью еще одного ребенка, как только недавно родившимся близнецам исполнится полгода. Но как оказалось, счастливые родители столкнулись с неожиданной проблемой. Джоли пояснила: "Мы думали о Латинской Америке, но там все очень сложно. Мы с Брэдом не состоим в браке, а во многих странах закон запрещает усыновление одинокими женщинами и мужчинами".