ШОК! Несчастный случай чуть не унес жизнь Ани Лорак

Украинская дива Ани Лорак чуть не стала жертвой автомобильной аварии на съемках своего нового клипа. Как сообщили представители певицы, во время съемок финальной сцены, в которой возлюбленный героини погибает в автокатастрофе, чуть не пострадала сама Ани. Как сообщает Showbiz Media, по сценарию сцена прощания героини и ее возлюбленного происходит на шоссе. И в самый трогательный момент, когда вся съемочная группа следила за влюбленными, затаив дыхание, неожиданно поехала машина и чуть не задавила артистку. В последний момент настоящий жених звезды Мурат буквально вытащил свою невесту из-под колес. "Я, честно говоря, так вошла в роль, что не видела ничего вокруг себя, - поделилась Ани. - И если бы не Мурат, все могло бы закончится очень плохо... Как же чудесно знать, что рядом с тобой всегда есть мужчина, на которого можно положиться!"