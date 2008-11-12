Гурченко преподнесли секретный подарок

Суперзвезда отечественного кино Людмила Гурченко отмечает 73-летие. В свой личный праздник актриса отменила гастроли и приехала в Москву, чтобы отметить день рождения с близкими людьми, а именно со своим мужем Сергеем Сениным. Супруг преподнес ей "очень личный подарок". Людмила Марковна из тех актрис, которые никогда не будут забыты. Не зря ее сравнивают с бессмертной Любовью Орловой и называют русской Марлен Дитрих. Благодаря природному актерскому таланту и неуемной энергии она остается любима как простыми зрителями, так и ведущими мастерами кино. Еще бы! Кому удавалось в столь почтенном возрасте так шикарно выглядеть?! О внешности Людмилы Марковны ходят легенды. В кругах шоу-бизнеса при упоминании о любимой актрисе всегда говорят: "Она моложе всех нас!" Любой великой актрисе помогают оставаться молодой, конечно, роли. К тому же Людмила Марковна на зависть другим актрисам играла всегда с самыми соблазнительными мужчинами Советского Союза: Михаилом Козаковым, Александром Абдуловым, Станиславом Любшиным, Никитой Михалковым, Гедиминасом Тарандой, Юрием Будрайтисом, Андреем Мироновым, Михаилом Боярским, Олегом Янковским, Марисом Лиепой, Олегом Табаковым, Александром Ширвиндтом. Однако в личной жизни актрисе не везло. Иосифа Кобзона она старается не вспоминать и при встрече даже не здоровается. В списке бывших мужей числятся также Игорь Кваша, Михаил Кокшенов, Анатолий Веденкин. А самый продолжительный брак в биографии Гурченко был с Константином Купервейсом. После 18 лет совместной жизни он признался, что жил как в аду, жалея, что в трудовой книжке в графе "специальность" писал - "муж Гурченко". Сейчас Людмила Марковна не жалуется на личную жизнь. С последним мужем Сергеем Сениным она познакомилась во время съемок фильма "Секс-сказка" по Владимиру Набокову, где он был продюсером. Потом они вновь встретились на съемках фильма "Любовь". Когда съемки завершились, они решили больше не расставаться. Но несмотря на окружающую актрису любовь, она предпочла громкому гулянию тихий семейный вечер. "Людмила Марковна праздновать будет день рождения в Москве в маленьком семейном кругу, - поведал корреспонденту Дней.Ру Сергей Сенин. – В данный момент она принимает поздравления от дорогих ее сердцу людей. Цветов много прислали, очень много. Я, конечно, тоже преподнес подарок, но какой - говорить не буду. Это очень личный подарок".