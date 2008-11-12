Ради искусства Ферги поправилась на 6,5 килограммов

Для роли проститутки в мюзикле "Девять" певице Ферги (Fergie) пришлось набрать 6,5 килограммов. Это, конечно, не 30 кг, которые Джаред Лето (Jared Leto) набрал для "Главы 27", но для миниатюрной певицы это серьезный вес, поэтому неудивительно, что Ферги чувствует себя в новом образе не очень уютно: "Я поправилась на 5, нет, буду точнее, на 6,5 килограммов для фильма! Я ела все: рыбу, чипсы, жареное - все, что обычно я исключаю из рациона". Однако, Ферги надеется, что вернет прежний вес к предстоящей свадьбе с бойфрендом Джошем Дюмелем (Josh Duhamel), сообщает Showbiz Media.