Бритни Спирз не приедет в Россию

Слухи о возможном приезде в Москву многострадальной Бритни Спирз (Britney Spears) развеялись в тот момент, когда представители канала MTV Russia заявили официальный список гостей церемонии MTV Russia Music Awards. Мероприятие пройдет с участием Кейти Перри (Katy Perry), получившей мировую известность благодаря хиту "I kissed a girl", и Келли Роуланд (Kelly Rowland), выходца из девчачьего коллектива "Destiny's Child". Следует напомнить, что организаторы премии в этом году решили отказаться от номинации "Рок". Это событие не осталось без внимания - в знак протеста уральские поклонники решили создать в Екатеринбурге памятник в виде огромного гитарного грифа, сообщает Showbiz Media. Роль певиц на церемонии пока не разглашается.