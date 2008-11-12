Эминем откладывает релиз нового альбома

Похоже, поклонникам Эминема (Eminem) придется подождать еще немного, прежде чем заветная пластинка появится у них в коллекции. Рэпер откладывает релиз нового альбома, сообщает Showbiz Media. С момента выхода последней пластинки музыканта "Encore" прошло уже добрых четыре года. Планировалось, что шестая студийная работа музыканта "The Relapse" ("Рецидив") выйдет в декабре 2008. Однако представители Interscope Records, лейбла, на котором выпускается Эминем, сообщили, что дата релиза откладывается на неопределенный срок. Скорее всего, пластинка выйдет в первой декаде 2009 года.