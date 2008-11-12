Звезда «Ледникового периода» лишилась всего

12 ноября 2008, 17:10

Мы уже писали о том, какая трагедия произошла в жизни одной из участниц шоу "Ледниковый период" Насти Макеевой. Девушка, вместо того чтобы тренироваться и готовиться к очередному номеру на льду, попала в больницу. В реанимации Макеевой чуть было не сделали операцию, подозревая у молодой актрисы панкреатит. Оказалось, причиной болезни стал сильнейший стресс. В сентябре семья Макеевых пережила тяжелую утрату: скоропостижно погиб брат Насти Данила. 27-летний парень просто искупался в жаркий день в озере, подхватил вирусный менингит и буквально сгорел за три дня. После похорон брата Настя хотела справиться с горем и с головой окунуться в работу: ей предстояло выйти на сцену в образе Мерседес в "Монте Кристо" и на лед с Александром Абтом в "Ледниковом периоде". В итоге оба этих спасительных мостика оказались потеряны. "У меня, к сожалению, какой-то каскад несчастий, - призналась девушка в интервью журналу "7 дней". - Я так ждала премьеры мюзикла "Монте Кристо", а в результате на сцену вышла другая актриса. И не потому, что я в это время лежала в больнице. Нет, выписали меня вовремя, но когда еще проводили обследование, зондом повредили голосовые связки. Врач-фониатор а театре при осмотре заметил травму, и мне запретили петь. Испугались, что на спектакле может начаться кровотечение. Конечно, через две недели у меня все зажило, и я уже сыграла несколько раз. Но премьера - это же особая история. Мне так хотелось испытать те приятные ощущения, которые обычно связаны с этим событием. И вот этого я была лишена. Обидно до слез". Не оправдал надежд Анастасии и проект "Ледниковый период". "Мы с моим партнером Сашей Абтом выбыли из ледового проекта. Я очень надеялась, что нас оставят. Казалось, в жизни и так кругом плохо, не могут же сразу все мосты обрушиться - пусть хоть какой-то мостик останется. Но нет, все рухнуло. Я ни на кого не обижаюсь. У меня не было ни душевных, ни физических сил. В результате мы откатались плохо. Я упала, разбила коленки в кровь, волосы у меня расплелись, да еще во время выполнения одного элемента ударилась об лед головой. Конечно, высоких оценок не ждала. Но слова Татьяны Анатольевны Тарасовой меня просто убили. "Надо бойчее, Настя, веселее. Где ваш огонь в глазах?" - сказала она мне. Наверное, судьям не сказали, что у меня произошло. Жаль было расставаться со всеми - и с Сашей Абтом, и с Ильей Авербухом, и с врачами, и с ребятами из администрации. Мне кажется, для меня "Ледниковый период" был гораздо важнее, чем для многих других участников". Сейчас Анастасия, по ее словам, находит спасение только в вере. "Я молюсь, - сказала девушка. - Засыпаю с молитвой и просыпаюсь с молитвой"

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