Валерий Меладзе разругался с Тарасовой

Настоящим скандалом завершился очередной съемочный день на проекте «Ледниковый период» на Первом канале. Заслуженный тренер России Татьяна Анатольевна Тарасова обвинила певца Валерия Меладзе в том, что он ничего не понимает в фигурном катании и несправедливо оценивает выступление конкурсантов. - Какое право вы имели поставить такие низкие оценки?! - возмущенно упрекала Татьяна Анатольевна Меладзе. - Вы же ничего не понимаете в фигурном катании. Номер Номер похожей на тростинку Екатерины Стриженовой и Алексея Тихонова был настолько трогательным, что каток залило слезами. Плакали участники, плакало жюри. Не удержалась даже суровая Татьяна Анатольевна. Но, если есть бочка меда, всегда найдется желающий подмешать в нее ложку дегтя... Эту самую ложку, вероятно, прятал под столом Валерий Меладзе. Когда все члены жюри «в унисон» поставили высшие оценки, артист выставил заниженную. - Я уже поставил и ничего поделать не могу, - оправдывался Меладзе перед Тарасовой, в черный список которой он на этот момент автоматически попал. - Там, где я родился, мужчины не катались на коньках, а занимались мужским делом - плаванием, сообщает Life. Однако такое оправдание артиста Татьяна Анатольевна категорически отказалась принимать. - Это непростительно, что вы первый раз сидите в жюри и ставите такие оценки, - обрезала разговор Татьяна Анатольевна.