Для Хабенского наняли снайпера

Теперь Хабенский умеет не только рычать, как лев, охотиться за нечистью, как светлый маг, и пить, как Лукашин. Благодаря новой роли в фильме «Домовой», показ которого начинается в России в четверг, Константин виртуозно освоил огнестрельное оружие и стреляет не хуже Джеймса Бонда, сообщает Life. Хабенскому досталась в картине роль писателя детективов, который прекрасно владеет не только ручкой, но и пистолетом. Для того чтобы самостоятельно исполнять все трюки в картине, актер две недели по ночам брал уроки у профессионального снайпера. - Тут нет места импровизации, все должно быть рассчитано до миллиметра, - признается Константин. Несмотря на то что за плечами у Константина - пять лет съемок в «Убойной силе», с такой задачей он сталкивается впервые.