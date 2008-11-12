Экстрасенсы: «Собчак выйдет замуж в 30 лет!»

Участники популярного шоу «Битва Экстрасенсов» на канале ТНТ добрались до «Дома 2». Визит обладателей экстраординарных способностей в легендарное жилище не случаен... Как выяснилось, не первый год домочадцев живо интересует судьба телеведущей Ксении Собчак. - Интересно же узнать про Ксюшу, выйдет ли она замуж? Как у нее в дальнейшем сложится карьера, - с явным интересом в голосе рассказывает «Z» Ольга Бузова, сообщает Life. Чтобы не мучиться в догадках, предприимчивые борцы за дом в Подмосковье, не долго думая, позвали на помощь экстрасенсов: колдун в седьмом поколении Михаил Фад и предсказательница Аза Петренко приоткрыли завесу будущего светской львицы. По прогнозам всевидящих скоро и на Ксюшиной улице будет праздник. Оказывается, свадьба, о которой так часто судачат на светских тусовках и в прессе, у теледивы уже не за горами. Под венец ей суждено пойти в 30 лет. Более того, и карьера ведущей развлекательных шоу скоро пойдет в гору. - В 2029 году Ксения Анатольевна возглавит Аппарат Президента,- удивил колдун.