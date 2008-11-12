SEX-запрет Куриленко

"Квант милосердия" отличается от предыдущих серий бондианы не только наличием в нем русскоязычной подружки бонда, но и отсутствием в картине откровенных сексуальных сцен. Такой пуританский подход совершенно не характерен для фильмов о суперагенте: в предыдущих сериях шпион соблазняет каждую красотку, попадающуюся на его пути. На сей раз взаимоотношения Бонда и ослепительной Камиллы ограничиваются скромным поцелуем в салоне автомобиля, а единственной любовницей Джеймса становится героиня Джеммы Артертон, для которой, правда, секс со шпионом становится последним событием в жизни. Как удалось выяснить Life, причиной подобной скромности стало увлечение режиссера Ольгой Куриленко. Постельные сцены, в которых изначально Ольга собиралась сниматься сама, без дублера, просто исчезли из сценария картины. Чтобы скрыть пикантную правду о романе режиссера и актрисы, актерам пришлось выкручиваться. - Я очень не люблю раздеваться перед камерой, - так пояснил отсутствие в картине секса Дэниэл Крейг. - Когда на меня обнаженного смотрят десятки людей, я перестаю чувствовать себя сексуальным. Только один человек остался доволен тем, что Марк приревновал Куриленко к Бонду - это юная Артертон. Ведь иначе актриса ни за что бы не попала в постель суперагента.