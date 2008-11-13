Павел Воля сделал предложение Марине Девятовой

Дуэт представителя Comedy Club Павла Воли и певицы Марины Девятовой будет записан в одной из московских звукозаписывающих компаний. По слухам, такое предложение представителям артистов поступило на днях после участия Марины Девятовой в передачи Павла Воли «Убойная лига», на телеканале ТНТ. История дуэта на телеканале ТНТ произошла совершенно случайно. Дело в том, что Марину пригласили на съёмки телевизионной программы, которую ведет Павел. По окончанию Марина и Павел вместе спели дуэтом русскую народную песню с элементами хип-хоп культуры. В результате получился симбиоз русской народной песни и современных клубных мотивов. Сложившийся дуэт можно назвать достаточно символичным на фоне продвижения русской культуры в массы. Возможно, в будущем такое сотрудничество продолжится и выльется в несколько песен для дебютного альбома певицы, который по слухам появится в ближайшее время.