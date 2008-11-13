Олигархи тратят на Элтона Джона по миллиону рублей за билет

Сэр Элтон Джон уже не в первый раз приезжает в Москву. Ему нравится злотоглавая и широтой русского душевного приема, и размером "звонкой" благодарности за его творчество. Причем в России музыкант предпочитает выступать не перед стадионами и концертными залами, а в более камерно-клубной обстановке. Вот и на сей раз, он выступит перед избранной аудиторией, обладающей не только тонким музыкальным вкусом, но и весьма толстым кошельком. Визит мегазвезды намечен на 7 декабря. Сэр Элтон выступит со специальной предновогодней программой в новом концертном зале «Австралия» в «Барвиха Luxury Village». В честь этого события компания Chopard решила приурочить презентацию новой серии часов Elton John. Цель поистине благородна - все средства вырученные от продажи хронометров поступят в Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом. Помимо представления эксклюзивных часиков, дорогих гостей ожидает еще выставка-продажа уникальных ювелирных украшений Chopard Haute Joaillerie. Кстати, стоимость билетов на концерт и просмотр драгоценностей относительно невелика - от 25 000 рублей. А чтобы меломанам было комфортнее наслаждаться полуторачасовым прослушиванием прославленных хитов, организаторы предлагают на выбор миленький столик рядом со сценой - 600 000 рублей, или ложу - с отдельной гардеробной, туалетом и баром - 1 300 000, пишет kp.ru.