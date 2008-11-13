Надежда Кадышева госпитализирована со смертельным диагнозом

49-летняя Надежда Кадышева, которая всегда отличалась улыбчивостью и задором, обследовавшись в кардиологическом центре, узнала, что страдает пароксизмальной тахикардией. После диагноза московских врачей с лица певицы пропал всякий оптимизм. Заболевание Надежды Никитичны крайне опасное: сердце певицы бьется аритмично, то учащаясь, то замирая. Предпосылкой этого заболевания стали хронические недосыпания из-за плотного гастрольного графика. К тому же, синдром хронической усталости всегда вызывает ряд различных заболеваний в организме. Кадышева обследовалась в кардиологическом Центре им. Бакулева. Специалисты центра настоятельно рекомендовали артистке прекратить концертный тур и замедлить темп, с которым Кадышева идет по жизни: – Это очень опасный диагноз. При частом сердцебиении снижается эффективность работы сердца, поскольку желудочки не успевают наполняться кровью, – рассказывают Жизни врачи-кардиологи, которые в своё время лечили сердце Александра Абдулова. – Ухудшение кровоснабжения в большинстве случаев приводит к ишемической болезни и инфарктам. Если не принять экстренные меры, то может произойти сбой в работе всего организма... Прежде всего Надежде Никитичной необходимо пройти курс лечения по восстановлению центральной нервной системы. В одном пункте в рекомендации к лечению значилось: необходима консультация психиатра. Однако воспользоваться советами врачей певица не успела: ее срочно госпитализировали в клинику перед сольным концертом Николая Баскова в Санкт-Петербурге, на котором она должна была выступать. Узнав опасный диагноз певицы, Басков так расстроился, что в середине выступления не сдержал своих эмоций и сообщил грустную новость зрительному залу. Надежда Кадышева настроена на скорейшее выздоровление. Певица уверена, что эта болезнь ей передалась по наследству, так как ее мама и бабушка в возрасте 38-ми лет умерли от точно такого же диагноза. Но Кадышева не впадает в депрессию и уныние. А это первый пут к выздоровлению. «В душе поселилась постоянная тревога, страх, которые сменялись то безграничной вселенской печалью, то полной апатией к жизни, — признавалась Надежда родным. — Я не могла понять, что со мной происходит. Внутри всё болит нестерпимо. Кажется, боль сжирает тебя всю без остатка, что ничего, кроме неё, не чувствуешь, а выкарабкаться из этого нет никаких сил. Легче физическую боль вынести, чем такое, когда мучаешься и боишься без причины — день за днём, неделя за неделей, месяц за месяцем».