«Женщин» проспонсировал Мик Джаггер. Фильм без мужчин, но с лесбиянками выходит в прокат

Сегодня в прокат выходит премьера недели - комедия "Женщины" с Мэг Райан в главной роли. Особенность фильма в том, что в нем играют только актрисы. Необычную идею однополого кино финансово поддержал рок-ветеран Мик Джаггер, сообщает газета "Дело". Мужчины на экране не появляются вообще, даже в эпизодах. Оригинальная версия "Женщин" стала хитом в 1939 году, ее режисером был Розалинд Расселл, а недавно была взята на вечное хранение в библиотеку Конгресса США как культурное достояние нации. Несмотря на это, голливудские продюсеры весьма прохладно отнеслись к идее создания римейка. Режиссер и сценарист Дайан Инглиш почти пятнадцать лет искала деньги на съемки. В итоге профинансировать фильм согласился Джаггер. А выпустить ленту в прокат позволил успех другого принципиально женского фильма "Секс в большом городе". Некоторые утверждают, что после просмотра "Женщин" эта громко разрекламированная и коммерчески успешная картина, снятая по мотивам телесериала, как-то сразу сдувается, теряет свой художественный пафос. Отметим, что успех фильма с Сарой Джесикой Паркер, премьера которого состоялась в мае этого года, превзошёл все ожидания, поскольку он собрал больше 55 млн долларов. Поэтому его создатели решили попробовать снять сиквел недавно вышедшей картины. Если это решение будет официально подтверждено, то уже в начале 2009 года компания Warner Bros/New Line начнет подбор актеров и съемки продолжения романтической истории. Сюжет "Женщин", тоже построен на затертых штампах - и ТВ, и кино, и театра. Неудачливая модельер Мэри (Райан) узнает, что ее муж - крупная шишка с Уолл-стрит - изменяет ей с молодой продавщицей (Ева Мендес), и подает на развод. Помочь героине справиться с проблемами в семье и сопутствующей депрессией пытаются ее подруги (Дебра Мессинг, Джада Пинект Смит). И особенно Сильвия ( Аннет Бенинг), редактор второсортного журнала мод. Этим многочисленным попыткам, которые оборачиваются привлекательным и прогнозируемым хеппи-эндом, собственно, и посвящены полтора часа картины. Отметим, что фильмы 1939 и 2008 сильно отличаются. Если "оригинальные" дамы 1930-х занимались в основном ничегонеделанием, то современные, все как одна, работают в сфере моды, и поэтому постоянно сплетничают и ходят по бутикам по "долгу службы". Занятно проявляются в "Женщинах" и принципы политкорректности: отсутствие мужчин в кадре тут в определенном смысле компенсируют персонажи-лесбиянки.