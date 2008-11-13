Тимати заделался под Андриано Челентано

На выступлении в "Олимпийском" рэпер Тимати пел в образе Андриано Челентано. Он пел веселую песню про "Amor" и одновременно выжимал сок из винограда стоя на огромной двухметровой бочке. Все это сопровождалось работой шоу-балета и дуэтом с Викторией Пьер-Мари. Над сценой парила кровать со строптивой девушкой, которая в итоге мяла то ли виноград, то ли Тимати, но то, что она залезла к нему на бочку и не переставая обнималась - однозначно. Известный хип-хопер остался доволен. После концерта он сел в свой раскошный Audi купе и умчался по ночной Москве, видимо, на следующее мероприятие, сообщает TopPop.ru.