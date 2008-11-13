Дима Климашенко устроит мега-вечеринку для фабрикантов

В Звездном доме «Фабрики зірок-2» заведена хорошая традиция – чтобы фабриканты не соскучились, к ним на огонек захаживают известные персоны шоу-бизнеса. На примере собственного опыта они учат будущих звезд всем тонкостям профессии артиста. На днях обширный мастер-класс преподал фабрикантам известный украинский продюсер Дмитрий Климашенко. Для него было очень важно донести исполнителям суть вопроса: для чего они хотят стать популярными? Дмитрий заставил их задуматься о будущем, которое их ждет за порогом Звездного дома: «Они захотели стать звездами, но что с этим делать? Необходимо точно знать, что ты хочешь сказать людям. В любой работе есть успешные и неуспешные, и необязательно им кто-то подскажет, что делать в жизни. Поэтому я предложил им определиться, кто они». В результате Дмитрий преподал урок по композиторскому мастерству, где поведал азы по сочинению песен. Фабриканты увидели, что прежде чем придумывать мелодию, необходимо определить характер песни – сплошная математика. Под звучавшую из колонок минусовку ребята получили возможность продемонстрировать свои вокальные импровизации. После этого опытный продюсер моментально определил, кто способен петь сольно, а кто только в группе. Эпатажного Бориса Апреля Дмитрий увидел в качестве сольного исполнителя, и рассказал, что ему необходимо для успешной карьеры – это, в первую очередь, неординарные модные костюмы. В целом, общение было очень откровенным. «Я думаю, что после десятка таких уроков в жизни исполнителя многое можно изменить. Мне понравились, что ребята очень чистые, пока не испорченные, с добрыми сердцами, адекватные, незаносчивые. Надеюсь, что они такими останутся и будут честными с людьми, и с самими собой. Но им уже нужно готовиться к тому моменту, когда они окажутся на земле. Я пообещал им устроить вечеринку под названием «R’n’b-вечеринка “Горячий Шоколад”», потому что им там очень скучно. Однообразность портит, и они могут замкнуться в себе. Им нужен некий всплеск, который подарит новый заряд положительных эмоций», - рассказал Дмитрий Климашенко.