СРОЧНО! Наталья Могилевская готовит новых секс-символов

Знаменитая певица строит продюсерский центр, в рамках которого планирует зажечь не одну звезду Наталья Могилевская приняла окончательное решение заняться продюсерской деятельностью параллельно с певческой карьерой. После окончания второй украинской «Фабрики зiрок» неутомимая Могилевская станет продюсером сразу двух сексапильных коллективов, укомплектованных «фабрикантами». Составы участников бойз-бенда и девичьей группы держатся пока в тайне, а вот названия для групп Могилевская предложила придумать всем желающим. На своем официальном Интернет-блоге певица организовала конкурс на лучшее название, пообещав самым креативным участникам билеты на свой большой концерт в столичной ДК Украина. Шоу состоится 14 декабря и специальными гостями на нем станут все «фабриканты». В рамках концерта Могилевская скорее всего и представит публике новые коллективы. Интересная деталь касается группы девушек. Их репертуар будет состоять частично из «юных песен» Натальи Могилевской, которые на заре украинского шоу-бизнеса остались «за кадром». Поклонники Натальи Могилевской, в случае если в состав группы войдет эпатажный «фабрикант» Борис Апрель уже предложили звезде назвать группу «Ласковый апрель». Согласится ли певица на это предложение, станет известно 14 декабря, когда будут подведены итоги конкурса.