Пара нормальных объели фабрикантов!

На днях в Звездный дом заглянули участники популярной группы «Пара нормальных». Иван Дорн и Аня Добрыднева долго решали дилемму между тем, принести фабрикантам пищу из MC Donalds’а или японские суши, но в итоге, опаздывая в гости, пришли в Звездный дом с пустыми руками. И не пожалели, ведь холодильник оказался забитым, поэтому фабриканты даже угостили музыкантов вкусным ужином. В свою очередь, Аня и Ваня научили ребят интересным фишкам. К примеру, Аня показала несколько приемов из fire-шоу, которым занимается уже давно. А Ваня учил ребят модному приему «бит-бокс» – создание собственным голосом звуков, которые идентичны ударным инструментам. А кульминацией вечера стала презентация новой песни от группы «Пара нормальных» под названием «История любви», автором которой является Диля. Композиция настолько понравилась фабрикантам, что моментально повергла всех без исключения в экстаз.