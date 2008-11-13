Юлия Айсина готовит сюрприз к открытию ресторана

После Ukrainian Fashion Week элитный дизайнер Юлия Айсина не стала отдыхать, а сразу же приступила к созданию новой коллекции. И вот, уже завтра состоится фрагментарная презентация новой коллекции шалей от Юлии Айсиной. Но это будет не совсем обычный показ, так как дизайнерские изделия будут демонстрировать не модели, а официанты. Презентация коллекции состоится во время праздничной вечеринки – открытия нового ресторана «Бельмондо». Особенностью ресторанного интерьера являются фотографии великого актера Жана-Поля Бельмондо. В ходе мероприятия планируется развлекательная программа, а в самом конце вечера Юлия Айсина приготовила для гостей сюрприз. Приглашаем представителей прессы посетить вечеринку, во время которой состоится презентация коллекции от Юлии Айсиной, 13 ноября в 19:00 по адресу: ул. Гоголевская, 17. Дресс-код вечеринки: аксессуар – шарф.