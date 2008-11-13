Могилевская подводит итоги

14 декабря состоится единственный концерт певицы в столичном ДК Украина Наталья Могилевская 14 декабря даст единственный концерт в киевском ДК Украина, чтобы подвести итоги уходящего года. Живое шоу певицы будет состоять из популярных и полюбившихся публике песен, а также новых хитов. В творческом плане 2008-ой стал для певицы переломным – Наталья записала несколько необычных для себя песен молодого автора Влада Дарвина (которого нашла на кастингах проекта «Фабрика зiрок 2») и, собственно, стала музыкальным продюсером одного из самых дорогих проектов отечественного телевидения. Принять участие в концерте звезда украинского шоу-бизнеса пригласила всех «фабрикантов», которые представят лучшие номера из телешоу в постановках популярного клипмейкера Алана Бадоева и хореографа Елены Коляденко. Шоу Натальи Могилевской пройдет при поддержке собственной группы музыкантов, а также балетов «Фридом» и «Турбо». Телеверсию грандиозного концерта покажет Новый канал в январе. Из-за активной подготовки к предстоящему концерту и продюсерской деятельности на Фабрике Наталья Могилевская была вынуждена отменить празднование «своего» Нового года, который по традиции отмечала в кругу друзей 1 декабря. По словам певицы, в режиме постоянного цейтнота ей не хватает времени на отдых.