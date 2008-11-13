Маша Фокина научила фабрикантов сосать!

В Звёздный дом «Фабрики зірок-2» частенько заглядывают популярные артисты, чтобы поведать начинающим, новому поколению, многие секреты и тайны, которые сами познали творческими усилиями, то есть своим артистическим трудовым опытом. На этот раз к фабрикантам зашла гламурная певица Маша Фокина, чтобы рассказать «молодняку», как нужно вести себя на сцене, как двигаться и создавать эпатаж… И если говорить скромно, то исполнительница справилась с заданием очень и очень успешно, устроив в Звездном доме такой себе период ГРЯЗНЫХ ТАНЦЕВ!!!