Евгений Фридлянд представит Россию на международной арене

Уже несколько недель в кулуарах шоу-бизнеса ходят слухи о таинственном исчезновении известного музыкального продюсера Евгения Фридлянда. Тут и там появлялись разговоры о болезни продюсера. На днях, на обложке популярного израильского издания, Фридлянд появился в форме известного футбольного клуба «Маккаби». То, что Евгений Фридлянд станет футболистом и войдет в состав сборной России по футболу на чемпионате Мира, не ожидал никто. Каким образом знаменитый продюсер оказался в такой роли, ничего не было известно до сегодняшнего дня, сообщает FBI Music. Оказалось, в прошлом месяце легендарный продюсер отправился со своими подопечными, группой «Премьер Министр», на сведение нового альбома в Тель-Авив. Через несколько недель пребывания на святой земле, продюсеру поступило предложение от организаторов футбольного клуба «Маккаби» войти в сборную России по футболу. Евгений Фридлянд принял предложение и теперь играет в составе российской футбольной команды «Маккаби- Moscow» на Чемпионате Мира, который проходит в Израиле. Помимо России в чемпионате принимают участие сборные команды Израиля, Аргентины, Великобритании и Бразилии. Пройдя необходимую спортивную подготовку, Евгений стал главным форвардом «Маккаби-Moscow». Первая игра команды состоялась с израильской сборной. Теперь футболисты России готовятся к встрече с командой Аргентины. Вот, что заявил в интервью израильской газете Евгений Фридлянд: «В моей жизни исполнилась самая заветная мечта - я стал футболистом. Еще с детства грезил о профессиональном футбольном поле. Я рад, что рано или поздно все мечты сбываются». Кстати, футбол - это не первое спортивное увлечение продюсера. В юности Евгений профессионально занимался хоккеем, 10 лет играл в команде «Химик» (г. Кемерово). А пять лет назад, совместно с директором «Москонцерта» Александром Беленьким, Фридлянд организовал хоккейную команду «Moscow stars» в спорткомплексе «Лужники», которая успешно играет и сегодня.