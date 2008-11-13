Лолита выпустит новый альбом в день своего рождения

Лолита Милявская 14 ноября отметит свой юбилей. В этом году певице исполняется 45 лет. Так получилось, что день рождения совпадает с гастрольным туром певицы по Кавказу, поэтому как такового празднования Лолитой не планируется. « Скорее всего, Лолита забронирует столик в каком-нибудь уютном ресторане и отметит день рождения с коллективом. Поужинаем, поздравим Лолу и пойдем спать, а на следующий день опять на концерт», - рассказал корреспонденту Intermedia администратор певицы. 14 ноября также состоится релиз новой номерной пластинки певицы, название которой представители артистки долго скрывали. Сейчас стало известно, что диск будет называться «Фетиш». Напомним, что в рамках своего юбилея певица даст сольный концерт 30 ноября в Государственном Кремлевском дворце