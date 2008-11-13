Филипп Киркоров сменил имидж

Появившись на одном из недавних светских мероприятий с недельной щетиной, Киркоров приковал к себе всеобщее внимание. Чего ради Филипп решил примерить на себя образ небритого мачо, в котором еще недавно щеголял Максим Галкин? Максим, как выяснилось, в данном случае совсем не при чем. Просто артист не оставлял надежды сняться в каком-то кино и дождался! Его пригласили на одну из ролей в фильм «Любовь в большом городе» - продолжении комедии «Гитлер, капут!». Вот ради этой работы Филиппу и пришлось сменить имидж. Вместе с Киркоровым в картине будут сниматься Вера Брежнева, Алексей Чадов и ряд других знаменитостей. Режиссеры, во что бы то ни стало, хотят сделать фильм удачным и кассовым. Ведь «Гитлер, капут!», как говорят специалисты киноиндустрии, вопреки широкой рекламе и задействованным актерам, не произвел ожидаемого фурора. Иначе говоря – «не выстрелил». Премьера «Любви в большом городе» намечена на март 2009 года и на нее возлагают большие надежды.