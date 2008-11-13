Чем болен Борис Моисеев?

Недавно украинское телевидение устроило настоящий переполох, сообщив, что певца увезли с концерта на «скорой». По сообщениям наших коллег, Моисеев упал в обморок и чуть ли не задыхался. Артиста пришлось срочно доставлять в реанимацию. Новость распространилась настолько быстро, что друзья коллеги и журналисты принялись обрывать сотовый телефон Бориса Михайловича и его администраторов. Однако мобильные молчали, что усугубило нездоровый ажиотаж. Откликнулся артист лишь на следующий день. «Со мной все хорошо, - сказал Daily Show артист подозрительно слабым голосом. – Просто ваши коллеги склонны к преувеличениям. Я действительно почувствовал недомогание. Думаю, это от переутомления и от перепадов давления. Успокойтесь, сейчас я себя нормально чувствую. Знаете, до некоторых моих друзей информация дошла в такой извращенной форме, что они решили, что я уже в коме, и они собирались вылетать в Киев!» Однако в окружении певца поговаривают, что все далеко не так просто, как утверждает Моисеев. Осведомленные источники сообщили нам, что артист серьезно болен и просто не хочет, чтобы люди знали о его состоянии. Но чем конкретно страдает Борис, источники говорить отказались. Кстати сказать, на плохом самочувствии артиста мог сказаться и нынешний кризис. Дело в том, что билеты в пафосный и дорогостоящий партер сейчас практически перестали раскупаться во всех регионах. Моисееву пришлось пойти на единственное решение – сократить свой гонорар на двадцать процентов. Этот шаг, конечно, не улучшил настроения артиста, но зато позволил продолжить гастрольную деятельность. «Я все востребованным артистам советую сделать точно так же, иначе будет тяжело. Что толку сейчас демонстрировать свою крутизну? Ну, будут они держать запредельную цену и сидеть дома. Это выход? А что касается здоровья, я за ним в последние годы очень внимательно слежу по причине своего возраста. Так что не верьте слухам!» - заверил нас Моисеев.