Пэрис Хилтон снимется в серьезном фильме

Пэрис Хилтон на днях удивила многих — она решила сыграть в фильме независимого режиссёра, чёрного сатирика и обличителя Тодда Солондза. Также в новом, пока что безымянном проекте независимого режиссёра снимутся Шарлотта Рэмплинг и Эллисон Дженни. Чтобы представлять весь шок, в который поверг западных киноманов весть о приглашении Пэрис в фильм Солондза, достаточно видеть хотя бы одну картину режиссёра. Получив премию на кинофестивале Sundance за ленту «Добро пожаловать в кукольный дом» в 1995, спустя три года режиссёр снял драму «Счастье», в которой исследовал сексуальные девиации и разрушал миф о счастливой американской семье. Картина стала лауреатом премии FIPRESCI Каннского кинофестиваля, и в следующей своей ленте «Сказочник» режиссёр заставил героиню Сельмы Блэр заниматься сексом со своим чернокожим преподавателем литературы и снова поднимал проблему деградации семьи. Новая картина Тодда Солондза будет напоминать «Счастье» некоторыми своими элементами. Продюсеры студии Werc Werk Works в Миннесоте, где снимается фильм, описывают проект как «частично сиквел, а частично интерпретацию». Сюжет пока что неизвестен, но режиссёр вновь будет разбирать проблемы американской семьи, на этот раз — на фоне войны. Сам же Тодд говорит о своей ленте как о «чёрной комедии о сексуальной одержимости».