София Ротару больше не может

Слухи о том, что певица намерена уйти со сцены появились еще несколько месяцев назад. Уже тогда артистка поняла, что работает на критическом пределе. Однако недавние гастроли по Сибири окончательно доказали – больше рисковать нельзя. Сын Софии Михайловны Руслан признался нам, что в нынешнем состоянии Ротару уезжать на длительные гастрольные туры опасно. И возможно, этот был последним. Увы! Как говорят в окружении артистки, она уже тяжело переносит относительно теплые ялтинские зимы. А что же говорить о суровом сибирском климате. Он-то и дал о себе знать. На одном из концертов, как рассказали нам очевидцы, певица вышла на сцену и поняла, что не может не только петь, но даже нормально говорить и дышать. Ужасные приступы астмы не оставляли шансов, но артистка мужественно отработала все запланированные концерты. Лишь извинялась перед зрителями за свое самочувствие. Дежурившие за кулисами врачи с помощью ингаляций и сильнодействующих лекарств делали все возможное. Понятно, что дальше в таком режиме работать невозможно. В свое время Ротару сказала, что будет работать «до последнего вздоха», но именно дыхание и подводит Софию Михайловну. «Наверное, ей безумно тяжело выходить на сцену и понимать, что она не может даже вздохнуть!» - сожалением сказала одна давняя поклонница певицы.