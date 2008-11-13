Майкл Джексон все-таки продал Неверлэнд

Легедна поп музыки Майкл Джексон (Michael Jackson) расстался с горячо любимым ранчо. Почти три тысячи акров земли, которой некогда владел певец, перешли в собственность компании Sycamore Valley Ranch Co. Несмотря на уверения самого Майкла, что ранчо будет продано только через его труп, содержать это поместье певец по всей видимости больше не в силах. Да и был бы музыкант рад вернуться в дом, который принес ему столько несчастий? Напомним, что в 1987 году Джексон купил ранчо, мечтая сделать из него настоящий рай для детей – Neverland. В июне 2005 певец переехал в Бахрейн, а в 2006 оказалось, что за ним числится долг в 300 миллионов долларов за неуплату налогов на ранчо, сообщает Showbiz Media.