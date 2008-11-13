Фанатки хотят сорвать свадьбу Николаева

Узнав о том, что их любимый певец женится, поклонницы Игоря Николаева решили отговорить его от этого шага. В ресторане, куда Игорь зашел со своими друзьями, фанатки забросали кумира любовными письмами. Певец, который после расставания с Наташей Королевой много лет находился в статусе холостяка, вскоре снова обретет семейное счастье. Узнав о предстоящей свадьбе артиста, его поклонницы потеряли покой и сон. Исполнителю «малинового вина» в буквальном смысле не дают прохода. В ресторане, где Игорь собрал друзей за бутылочкой виски 12-летней выдержки, влюбленные в певца девушки передавали ему записки с любовными признаниями. - За сегодняшний вечер я лично передал уже пять записок Николаеву, - признался LIFE.RU администратор заведения. - Но он их даже не читает... Отношения Певец не обращает внимания на навязчивые ухаживания: сердце его теперь принадлежит 26-летней певице Юлии Проскуряковой. За долгие годы поисков второй половинки, которые прошли после расставания с его русалкой Королевой, дельфин Николаев впервые решился на серьезные отношения. - Я очень рада за Игоря, наконец-то он остепенится, я совсем его не ревную, наоборот, счастлива за него, ему давно уже пора было создать семью, - поделилась своими мыслями о предстоящей свадьбе Наталья Королева. - У Игорька глаза светятся от счастья, давно его таким не видела, - призналась бывшая теща певца Людмила Порывай. Чтобы принять непростое решение об официальной регистрации брака, Игорю явно понадобилось чуть больше, чем «Пять причин» . По словам импозантного певца, обладателя самых узнаваемых усов на ниве российского шоу-бизнеса, одно из основных и, пожалуй, решающих условий брака - полная гармония и понимание между влюбленными. Невеста 26 -летняя Юлия Проскурякова начинающая певица и студентка Екатеринбургской Юридической Академии приехала в Москву, чтобы принять участие в конкурсе «Народный Артист». Девушка искренне мечтала покорить сердца миллионов, а покорила одно - зато какое. Своей искренностью и добротой певица сразила наповал любителя «выпить за любовь». К сожалению, участие в конкурсе начинающей звездочке желаемых результатов не принесло, чего нельзя сказать о знакомстве с Николаевым. По прогнозам близких друзей и коллег по арт-цеху, в ближайшее время Юля не только станет законной супругой певца, но и запоет его песни.