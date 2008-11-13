Дебют Тимати на Russian Fashion Week

Прошедшая в середине ноября Russian Fashion Week отличилась не только новыми коллекциями знаменитых российских дизайнеров, но и присутствием звезд шоу-бизнеса. Причем не в привычной роли гостей праздника, но в качестве создателя собственной коллекции. Известный r’n’b исполнитель Тимати на прошедшей Неделе моды дебютировал в качестве дизайнера одежды с премьерным показом коллекции "Тимати для Sprandi". Новая линия от Тимати открывала серию показов "осень-зима 2008/09". Коллекция включала одежду, обувь и аксессуары в стиле street fashion и была разработана певцом совместно с дизайнерами Sprandi. Основные идеи коллекции находятся на пике современных модных тенденций и наполнены позитивом молодежной культуры. Агрессивная, дерзкая, ироничная - это визуальные составляющие коллекции. Посыл, заложенный в коллекции, звучит как "стильная, удобная и одновременно демократичная одежда на каждый день, в которой можно "жить круглые сутки". Поклонники творчества Тимати, несомненно, будут в полном восторге от дебютной коллекции. Равно как и носители r’n’b-стилистики. Некоторые вещи коллекции придутся по вкусу и тем, кто не относит себя к данному направлению. Свободный, яркий, и активный молодой человек – вот тот образ, который предстал на подиуме Russian Fashion Week в новой коллекции "Тимати для Sprandi". Если не брать в расчет r’n’b-атрибутику в виде тяжеловесных кулонов на шее, одежда, созданная Тимати, представляется вполне универсальной, актуальной и функциональной для представителя молодежной среды мегаполиса. В костюме собственного авторства не преминул выйти на подиум и сам Тимати. Певец оказался крайне доволен своим дебютом. "Помимо одежды весь показ сделала музыка", - заявил Тимати в интервью телеканалу Russia.ru, подчеркнув важность выбора каждой детали любого шоу, будь то модный показ или съемки нового клипа.