Пьер Нарцисс распускает руки

Очень много знаменитостей, проживающих в Москве, не подчиняются законам и живут там нелегально. Но среди артистов находятся и те, кто давно уже получил московскую прописку. К числу таких артистов относится Мудио Мукуту из Камеруна, всем нам известного под псевдонимом Пьер Нарцисс из Камеруна. Певец и шоумен только с виду кажется порядочным. А вот работникам милиции пришлось узнать его настоящее лицо. На днях «Экспресс-газета» пообщалась с милиционером, который занимался рассмотрением уголовного дела этого «ласкового мерзавца»: - В 2006 году к нам поступило сообщение о том, что в больницу с серьезными травмами доставлена беременная женщина, - поведал нам майор милиции, бывший участковый Валерий Веремеенко. - Якобы ее избил гражданский муж. Я тут же отправился по названному адресу. В квартире я застал Пьера Нарцисса и его сожительницу - 22-летнюю Виолетту, которую к тому времени уже выписали из клиники. Артист сначала не хотел меня впускать, вел себя очень агрессивно, пытался применить силу. Я ему сказал, что пришел не к нему, а к его подруге. Мы прошли в кухню. Виолетта не хотела ничего говорить в присутствии Мудио. После долгих уговоров, уже в отделении милиции, девушка подробно рассказала о случившемся, и следователь составил протокол. Когда певец избивал свою супругу, она находилась на 5-ом месяце беременности. Нарцисс, зная об этом, продолжал бить Виолетту в живот. Угрозы убийства были неоправданны, хотя женщина и начала скандалить из-за его возвращения среди ночи. В итоге беременная была госпитализирована. Доктора осмотрели Виолетту. С ребенком все было в порядке, а вот лицо Виолетты сильно пострадало: распухшие губы, сломанная нижняя челюсть. Да и на всем теле появились гематомы. Уголовное дело, заведенное на Пьера Нарцисса, удивительным образом было закрыто. Виолетте высшие органы приказали забрать заявление из милиции. - Нарцисса у нас хорошо все знали, - рассказывает дворник Наташа Котова. - Если его шикарная иномарка стоит под окнами - значит он дома. Кстати, машины он менял как перчатки. После того скандала шумиха поднялась большая. В нашем дворе собирались старушки и обсуждали это происшествие в течение двух месяцев. Потом у Виолетты родилась девочка, и они отсюда съехали. Лена Терлеева, бывшая «фабрикантка», узнав о случившемся, рассказала, что шоумен неоднократно показывал свой темперамент, после того, как на его приставания Терлеева не отвечала взаимностью. Вот тогда Лена и увидела ярость «шоколадного зайца». Нарцисс неоднократно задерживался работниками милиции за выезд на встречную полосу. Объяснения были простыми: очень спешил. А сколько проблем он задал стюардессе, когда летел в Москву с концерта в Новокузнецке. Напившись, Пьер сначала буянил, пугая остальных пассажиров, а потом так крепко уснул, что проводница не могла его разбудить. Это удалось прибывшей милиции. Нарцисс с борта самолета за распускание рук попал в «обезьянник» с разбитым лицом и рассеченным коленом. Просидев там полдня, за 100 рублей шоумена отпустили.