Игорь Крутой рапспродает имущество

Известные радиостанции Love radio, XFM и «Дача», принадлежащие известным деятелям шоу-бизнеса Игорю Крутому и Вячеславу Кормильцеву через компанию «Медиа Холд», выставлены на продажу. В период за август - октябрь 2008 года, ежедневная аудитория Love radio в Москве составила 705,4 тыс. человек, «Радио Дача» - 760,4 тыс., XFM - 131,8 тыс. человек. Выручка «Медиа Холд» в 2007 году оценивается в $10 млн. Докризисной называют оценку трех станций в $50-60 млн участники рынка. С 2006 года радиоактивы подорожали более чем вдвое, в 2008-м частота в Москве оценивалась в $10-20 млн. Однако влияние финансового кризиса будут способствовать снижению цен на радиоактивы. «Коррекция цены будет обусловлена уменьшением рекламных доходов станций в Москве и сокращением темпов роста доходов в регионах, - рассуждает первый заместитель гендиректора холдинга «Объединенные медиа» Егор Альтман. - В городах, где частотный ресурс ограничен, например, в Москве, снижение стоимости в 2009 году будет менее существенным и может составить около 20%, а в регионах, где дефицита нет, цена станций снизится еще больше». Продавать радиочастоты начнут и непрофильные игроки, недавно купившие их в расчете на дальнейший рост, считает топ-менеджер другой радиокомпании, пишет TopPop.ru.