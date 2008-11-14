Джордж Клуни тоже за нетрадиционные браки

Джордж Клуни во всем поддерживает друга Брэда Питта - даже в борьбе за нетрадиционные браки. На днях Джордж выступил против поправки номер 8 штата Калифорния, запрещающей лицам нетрадиционной сексуальной ориентации вступать друг с другом в брак. "В современном мире нетрадиционные браки не должны быть чем-то незаконным, и все, кто выступает против этого гражданского права, находятся вне хода времени, - заявил Джордж прессе. - Это можно сравнить с тем, как Джордж Уоллес выступал против поступления Джеймса Худа в университет Алабамы потому, что он был черный". Как мы поинмаем, с нынешним черным президентом Америки пример Джорджа более чем меток...