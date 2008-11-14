СРОЧНО! Умер актер Сергей Бехтерев

Звезда сериала «Агент национальной безопасности» Сергей Бехтерев скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 49 лет. Артист ушел из жизни после тяжелой продолжительной болезни, против которой оказалась бессильна медицина. Сергей Бехтерев родился 19 мая 1958 года в Петропавловске-Камчатском. Окончив в 1979 году Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (курс А.И.Кацмана и Л.А.Додина), стал актером Ленинградского Малого драматического театра, сообщает LIfe. Первая работа на профессиональной сцене - роль поручика Веткина в «Господах офицерах» А. Куприна (1980), в том же году сыграл отца Алексея Гуськова в «Живи и помни» по повести В. Распутина, и Галактиона в «Законе вечности» Н. Думбадзе. Однако настоящую известность на театральной сцене Бехтереву принесла роль Григория в спектакле «Дом», поставленного режиссером Львом Додиным по роману Ф.Абрамова. За работу в спектакле «Братья и сестры» Ф.Абрамова Сергей Бехтерев в числе других создателей был удостоен в 1986 году Государственной премии СССР.