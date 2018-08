Гитарист Red Hot Chili Peppers запишет альбом с Джонни Марром

Гитарист американской группы Red Hot Chili Peppers Джон Фрусчанте готовит к выпуску сольный альбом, который будет называться "The Empyrean". Об этом сообщает Billboard. В работе над пластинкой музыканту помогают басист RHCP Фли и бывший гитарист британской группы The Smiths Джонни Марр, сообщает Lenta. По информации ресурса, с Фрусчанте также сотрудничают участники групп The Sonus Quartet и New Dimension Singers. Выход "The Empyrean" запланирован на 20 января 2009 года. Новая пластинка станет десятой по счету в сольной дискографии музыканта. Предыдущий альбом Фрусчанте "Curtains" вышел 1 февраля 2005 года. Во время подготовки к выходу нового диска был открыт официальный сайт Фрусчанте, который призван наладить связь между музыкантом и его друзьями и поклонниками.