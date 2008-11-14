«Квант милосердия» стал лидером проката во всех странах

22-й фильм о приключениях Джеймса Бонда "Квант милосердия" с Дэниелом Крейгом и Ольгой Куриленко в главных ролях стал лидером мирового и украинского проката в минувшие выходные. За прошедший уик-энд новая серия бондианы, вышедшая на экраны 9870 кинотеатрах на 60 рынках, собрала 106,5 миллиона долларов, заняв первое место по итогам зарубежного бокс-офиса. Более того, "Квант милосердия" занял первое место в каждой стране, где он шел. Международный бокс-офис уик-энда стал 11-м по величине за всю историю и вторым в 2008 году, после Индианы Джонса, собравшего 146,5 миллиона долларов. Среди рекордов Кванта - самый крупный старт за всю историю в Швейцарии (3,8 миллиона долларов), Финляндии (1,7 миллиона долларов) и ОАЭ (1 миллион долларов). Кроме того, это второй по величине старт некитайского фильма в Китае (9,1 миллиона долларов) и второй неиндийский в Индии (3,5 миллиона с долларов). Лучшим из 57 новых рынков стала Германия, где новая серия бондианы собрала 15,1 миллиона долларов. Лучшим из старых рынков стала Англия - 15,1 миллиона долларов во второй уик-энд и 50,3 миллиона долларов всего. Двухнедельные сборы во Франции и Швейцарии составили 20,4 миллиона долларов и 5,3 миллиона соответственно. На этой неделе фильм стартует в Мексике, Венгрии и Вьетнаме. В украинском прокате за первый уик-энд Квант милосердия собрал 1,07 миллиона долларов и занял первое место по итогам этой недели, а также стал седьмым по кассовым сборам за первый уикенд за всю историю украинского проката (после фильмов "Мадагаскар-2", "Пираты Карибского моря-3", "Адмиралъ", "Самый лучший фильм", "Мумия: гробница императора драконов" и "Шрэк-3"). На вторую и третью позиции отечественного проката за эту неделю соответственно опустились лидер минувшего уик-энда мультфильм "Мадагаскар-2" (678 тысяч долларов) и фильм ужасов "Пила V", собравший 85 тысяч долларов. Четвертую строчку украинского проката заняла российская историческая драма "Адмиралъ" Андрея Кравчука с результатом 35 тысяч долларов. Замыкает пятерку лидеров фильм "Мальчикам это нравится", собравший 19 тысяч долларов. Предыдущая серия бондианы – "Казино Рояль", стартовавшая 15 ноября 2006 года, собрала 338,3 миллиона долларов до конца года. Общие доходы "Казино" составили 432,1 миллиона долларов. Квант милосердия вышел на экраны украинских кинотеатров 6 ноября.