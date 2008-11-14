На «Евровидение 2009» Россия потратит 1 миллиард рублей

Подготовка и проведение музыкального конкурса «Евровидение» в Москве в мае 2009 года обойдется федеральному бюджету примерно в 1 миллиард рублей, сообщил в четверг журналистам вице-премьер РФ Александр Жуков. Конкурс песни «Евровидение-2009» станет 54-м, его полуфиналы пройдут 12 и 14 мая, финал - 16 мая, сообщает TopPop.ru. Россия получила право проведения конкурса после победы в 2008 году на конкурсе в Белграде Димы Билана. «Деньги в бюджете у нас предусмотрены - 1 миллиард рублей. Думаю, что в эту сумму уложимся», - сказал Жуков, добавив, что все-таки эти расчеты приблизительные. Он добавил, что из бюджета Москвы также будет выделена определенная сумма средств, однако, не уточнил, какая. Вице-премьер пояснил, что основные расходы будут связаны с оборудованием и ремонтом СК «Олимпийский», в котором пройдет конкурс. Жуков также сообщил, что прямую трансляцию финала «Евровидения» будет осуществлять Первый канал. Он напомнил, что Первый канал и телеканал «Россия» по очереди освещают это мероприятие. «В этот раз освещает Первый канал, он и является основным организатором этого действия»., - сказал Жуков.