Песни Кати Лель отдали другой певице

Катя Лель в ужасе: певица услышала два своих хита – «Муси-пуси» и «Джага-джага» в чужом исполнении. Ей на глаза попал диск, на котором эти песни поет израильская певица Рони Дуани, известная больше как Рони Суперстар. Расстроенная Катя решила разобраться в ситуации. Как выяснилось, эти две песни в исполнении Рони Суперстар в Израиле стали настолько популярны, что их крутят на всех местных радиостанциях и музыкальных каналах. На дискотеках молодежь вовсю танцует под звуки знакомой мелодии Макса Фадеева «Попробуй муа-муа, попробуй джага-джага», а каждый второй израильский таксист с удовольствием напевает на иврите: «Мой мармеладный, я не права». – Если честно, я в шоке, – говорит Лель. – Я знаю, что мои песни популярны во многих странах. Но чтобы их начали петь без моего ведома, это впервые. К сожалению, только авторы могут предъявлять какие-то права на свои песни. А я, как певица, подарившая жизнь хитам, могу только радоваться за успех этих песен. Мне бесполезно с этим бороться… Как считает Лель, лучше первого исполнения никогда ничего не будет. Но все равно ревностно относится к тому, что кто-то без спроса поет ее песни. – Я незнакома с Рони Суперстар, – говорит Лель. – Мне пишут поклонники на сайт, говорят, что есть такая певица, которая исполнила мои песни. Уточняют, спросили ли у меня разрешения. Естественно, никто у меня разрешения не спрашивал. Вообще, в мире, и не только в нашей стране, распространено такое совершенно вольное поведение. Конечно, это все до поры до времени. По словам Лель, ее песни поют не только на иврите, но даже и на китайском языке. – Я знаю, что на рынках Китая очень популярны песни «Муси-пуси», «Джага-джага», «Кручу-верчу». Для меня это было полной неожиданностью, – говорит Катя. – Я не собираюсь судиться с исполнителями. Поются песни, популярны они – ну и на здоровье. "Желтая газета" попыталась выяснить, действительно ли Рони занимается плагиатом или все сделано совершенно законно. И оказалось, что Максим Фадеев получил свои деньги, передав права в Израиль. – Да, права были официально переданы певице Рони Суперстар. И Максим Александрович об этом знает, – сообщили в продюсерском центре Максима Фадеева.